РФ атакувала Україну чотирма Кинджалами: одну ракету збили над Київщиною

Сьогодні, 11 серпня, російська армія випустила по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, одну ракету вдалося збити, ще три вдарили біля аеродрому в Івано-Франківській області.

Кинджали ворог запустив з чотирьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, йшли на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік від аеродрому в Івано-Франківській області. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема у житловому секторі.

За даними ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.

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