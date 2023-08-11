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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну чотирма Кинджалами: одну ракету збили над Київщиною

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Сьогодні, 11 серпня, російська армія випустила по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, одну ракету вдалося збити, ще три вдарили біля аеродрому в Івано-Франківській області.

Кинджали ворог запустив з чотирьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, йшли на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік від аеродрому в Івано-Франківській області. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема у житловому секторі.

За даними ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.

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Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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