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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Робота над реалізацією Формули миру й контрнаступ на Півдні України: 535-й день війни

Ключові події
00:57
На ЗАЕС шостий енергоблок переводять в стан гарячого зупину
00:49
Вже 58 країн підтримали підготовку Формули миру України
00:22
Шольц пояснив, чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні
00:08
РФ обстріляла прикордоння Сумської області
Робота над реалізацією Формули миру й контрнаступ на Півдні України: 535-й день війни
12 Серпня, 0:57

На ЗАЕС шостий енергоблок переводять в стан гарячого зупину

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі російська адміністрація переводить шостий енергоблок у стан гарячого зупину.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, шостий блок планують перевести до стану гарячого зупину, щоб нібито продовжити виробництво пари.

12 Серпня, 0:49

Вже 58 країн підтримали підготовку Формули миру України

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, – Ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець. Ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, – сказав він.

Андрій Єрмак

Фото: Офіс президента

12 Серпня, 0:22

Шольц пояснив, чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні

У питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків, – сказав Шольц.

Крилата ракета Taurus

Фото: Getty Images

12 Серпня, 0:08

РФ обстріляла прикордоння Сумської області

Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордонні території Сумської області, де було зафіксовано 51 вибух протягом доби.

Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади, повідомляє Сумська ОВА.

Війна в Україні – день 535 – новини України під час війни онлайн

Фото: Сумська ОВА

Війна в Україні
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Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
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Робота над реалізацією Формули миру й контрнаступ на Півдні України: 535-й день війни
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