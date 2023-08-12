Робота над реалізацією Формули миру й контрнаступ на Півдні України: 535-й день війни
На ЗАЕС шостий енергоблок переводять в стан гарячого зупину
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі російська адміністрація переводить шостий енергоблок у стан гарячого зупину.
Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, шостий блок планують перевести до стану гарячого зупину, щоб нібито продовжити виробництво пари.
Вже 58 країн підтримали підготовку Формули миру України
Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
– Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, – Ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець. Ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, – сказав він.
Шольц пояснив, чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні
У питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
– Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків, – сказав Шольц.
РФ обстріляла прикордоння Сумської області
Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордонні території Сумської області, де було зафіксовано 51 вибух протягом доби.
Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади, повідомляє Сумська ОВА.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко