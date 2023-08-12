Робота над реалізацією Формули миру й контрнаступ на Півдні України: 535-й день війни

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, – Ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець. Ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, – сказав він.