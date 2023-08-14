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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У порту лунає сирена: у Бердянську чутно вибух

Вибух

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чути вибухи. У порту лунає сирена.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як інформують жителі області, особливо гучно було у селах навколо міста. Також запрацювала сирена у порту Бердянська.

Попередньо, ППО загарбників працювало з боку аеропорту у бік Нововасилівки. На окупованій території оголошена тривога. Рух Кримським мостом перекрито.

Офіційного підтвердження поки що немає.

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Нагадаємо, що 12 серпня у Бердянську в районі порту вирувала масштабна пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух
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