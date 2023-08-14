У порту лунає сирена: у Бердянську чутно вибух
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чути вибухи. У порту лунає сирена.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як інформують жителі області, особливо гучно було у селах навколо міста. Також запрацювала сирена у порту Бердянська.
Попередньо, ППО загарбників працювало з боку аеропорту у бік Нововасилівки. На окупованій території оголошена тривога. Рух Кримським мостом перекрито.
Офіційного підтвердження поки що немає.
Нагадаємо, що 12 серпня у Бердянську в районі порту вирувала масштабна пожежа.
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