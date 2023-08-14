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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Масований обстріл Херсонщини і удар по базі РФ у Маріуполі: 537-й день війни

Ключові події
00:44
Міністр оборони Болгарії пояснив, чому для НАТО важливо захищати Чорне море
00:15
Полозов висловився про ймовірність нового заколоту Пригожина в РФ
00:12
Зеленський розповів про відповідь за злочини РФ
Масований обстріл Херсонщини і удар по базі РФ у Маріуполі: 537-й день війни
14 Серпня, 0:44

Міністр оборони Болгарії пояснив, чому для НАТО важливо захищати Чорне море

Захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО. Саме тут за останнє десятиліття збільшилася кількість енергетичних проєктів, а також політична і військова напруга.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев. Він зазначив, що відповідальність ВМС Болгарії збільшується з кожним днем.

14 Серпня, 0:15

Полозов висловився про ймовірність нового заколоту Пригожина в РФ

Якщо одна спроба перевороту в Росії, коли власник ПВК Вагнера Євген Пригожин пішов на Москву, сталася, очевидно, що можуть бути й інші.

Про це повідомив російський адвокат та правозахисник Микола Полозов.

– Ситуація нестатична, вона у динаміці. І якщо одна спроба такого перевороту сталася, очевидно, що можуть бути й інші. Інше питання, що з плином часу стає зрозуміло, що цей так званий заколот Пригожина все ж таки був спланований Кремлем.

14 Серпня, 0:12

Зеленський розповів про відповідь за злочини РФ

Жодного дня не буває, щоб російське зло не отримувало цілком справедливої відповіді від українських військових.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість, – заявив голова держави.

Війна в Україні
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

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