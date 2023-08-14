Масований обстріл Херсонщини і удар по базі РФ у Маріуполі: 537-й день війни

14 Серпня, 0:44

Міністр оборони Болгарії пояснив, чому для НАТО важливо захищати Чорне море

Захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО. Саме тут за останнє десятиліття збільшилася кількість енергетичних проєктів, а також політична і військова напруга.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев. Він зазначив, що відповідальність ВМС Болгарії збільшується з кожним днем.