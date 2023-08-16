Вибухи в Краматорську та евакуація з Урожайного: 539-й день війни

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму

Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.

15 Серпня, 17:48

•