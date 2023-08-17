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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Готував ракетний удар по Києву. СБУ затримала агента Кремля

Готував ракетний удар по Києву. СБУ затримала агента Кремля
Фото: СБУ

У Києві в рамках спецоперації Служба безпеки затримала російського агента-корегувальника, який готував новий ракетний обстріл столиці. 

Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

За вказівкою агресора, він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. 

Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також фігурант зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. 

– За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах, – йдеться у повідомленні.  

Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, під час того, як він вииявив військову базу ЗСУ та прив’язував її GPS-координати до електронної карти. 

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку.

Для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. 

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. 

Готував ракетний удар по Києву. СБУ затримала агента Кремля

Фото: СБУ

Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів. 

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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спецпризначенці СБУ

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ
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