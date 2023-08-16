СБУ затримала зрадника, який хотів вступити до лав ЗСУ, щоб зливати ворогу позиції на передовій

На Київщині Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали російського крота, який хотів влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій.

Як повідомляють слідчі, за вказівкою агресора чоловік мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

Надалі фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб зливати окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

– Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони, – повідомили у Службі безпеки.

Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили “старшим інструктором-кінологом відділу охорони” у складі окупаційної “Голопристанської виправної колонії”.

На цій посаді колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми.

За наявними даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці. Після звільнення Херсона ворожий поплічник отримав завдання від окупантів залягти на дно і згодом переїхати до Київської області.

На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочинати виконання ворожих завдань. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Зараз він під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Джерело : СБУ

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