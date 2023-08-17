Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Не завершиться до весни: Верещук закликала налаштуватися на затяжну війну
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки

Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Фото: Нацполіція

Ввечері 16 серпня біля багатоповерхівки на вулиці Михайла Драгоманова у Дарницькому районі Києва знайшли мертвими двох дітей.

Працівники поліції, які виїхали на місце трагедії, встановили, що загиблі – це місцеві 12-річні дівчата.

Правоохоронці попередньо встановили, що діти загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки.

Відповідно, слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) із додатковою кваліфікацією самогубство.

Наразі встановлюються всі обставини трагедії, що могли спонукати дітей до зведення рахунків з життям.

Читайте також
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки

Джерело: Нацполіція
багатоповерхівка, Київ, Самогубство, Суїцид
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Готував ракетний удар по Києву. СБУ затримала агента Кремля
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Паспорт прикрашав напис Слава Україні! під Києвом затримали громадянина РФ
паспорт РФ
”Війна – це натовський договорняк”: прихильниця УПЦ МП поширює наративи РФ біля лаври
вірянка УПЦ МП
Через інцидент з вантажним потягом. Низка поїздів з та до Києва прибудуть з затримкою
Укрзалізниця
Прийшли туди точно не молитися: на території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 осіб
ченець УПЦ МП на території лаври
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь