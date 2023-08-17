Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки

Ввечері 16 серпня біля багатоповерхівки на вулиці Михайла Драгоманова у Дарницькому районі Києва знайшли мертвими двох дітей.

Працівники поліції, які виїхали на місце трагедії, встановили, що загиблі – це місцеві 12-річні дівчата.

Правоохоронці попередньо встановили, що діти загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки.

Відповідно, слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) із додатковою кваліфікацією самогубство.

Наразі встановлюються всі обставини трагедії, що могли спонукати дітей до зведення рахунків з життям.

Джерело : Нацполіція

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