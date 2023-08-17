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Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки

Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Фото: Нацполиция

Вечером 16 августа возле многоэтажки по улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе Киева обнаружили мертвыми двух детей.

Сотрудники полиции, выехавшие на место трагедии, установили, что погибшие — это 12-летние местные девочки.

Правоохранители предварительно установили, что дети погибли в результате падения с 15-го этажа многоэтажки.

Соответственно, следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией самоубийство.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, которые могли побудить детей к сведению счетов с жизнью.

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Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки

Источник: Нацполиция
багатоповерхівка, Київ, Самоубийство, Суїцид
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