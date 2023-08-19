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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Загроза ударних БПЛА та схвалення програми навчання пілотів на F-16: 542-й день війни

Загроза ударних БПЛА та схвалення програми навчання пілотів на F-16: 542-й день війни
19 Серпня, 0:30

Чергова група БПЛА перетнула повітряний простір України

У Повітряних силах повідомили, що чергова група безпілотників типу Shahed з Курської області Росії перетнула повітряний простір України в районі Сумської обл.

19 Серпня, 0:25

В областях фіксують роботу ППО – моніторингові канали

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО по областях. Людей просять залишатися в укриттях, де лунають сигнали повітряної тривоги.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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Загроза ударних БПЛА та схвалення програми навчання пілотів на F-16: 542-й день війни
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Загроза ударних БПЛА та схвалення програми навчання пілотів на F-16: 542-й день війни
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