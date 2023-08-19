Загроза ударних БПЛА та схвалення програми навчання пілотів на F-16: 542-й день війни
Чергова група БПЛА перетнула повітряний простір України
У Повітряних силах повідомили, що чергова група безпілотників типу Shahed з Курської області Росії перетнула повітряний простір України в районі Сумської обл.
В областях фіксують роботу ППО – моніторингові канали
Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО по областях. Людей просять залишатися в укриттях, де лунають сигнали повітряної тривоги.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко