Ймовірно, балістична ракета: окупанти обстріляли центр Чернігова
Зранку в суботу, 19 серпня, в Чернігові пролунав вибух. Російські війська обстріляли центр міста.
Про щонайменше один вибух повідомляють моніторингові пабліки та Суспільне. Факт обстрілу підтвердили і в Чернігівській обласній військовій адміністрації.
Глава ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що війська РФ вдарили по центру міста, ймовірно, застосувавши балістичну ракету.
– Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом, – наголосив Чаус.
Кореспонденти Суспільного з місця події повідомляють, що внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Їх кількість наразі невідома.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників по Чернігівській області.
Перед цим у Повітряних силах оголосили про ракетну небезпеку для низки областей: Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов