Ймовірно, балістична ракета: окупанти обстріляли центр Чернігова

Зранку в суботу, 19 серпня, в Чернігові пролунав вибух. Російські війська обстріляли центр міста.

Про щонайменше один вибух повідомляють моніторингові пабліки та Суспільне. Факт обстрілу підтвердили і в Чернігівській обласній військовій адміністрації.

Глава ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що війська РФ вдарили по центру міста, ймовірно, застосувавши балістичну ракету.

– Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом, – наголосив Чаус.

Кореспонденти Суспільного з місця події повідомляють, що внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Їх кількість наразі невідома.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників по Чернігівській області.

Перед цим у Повітряних силах оголосили про ракетну небезпеку для низки областей: Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської.

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