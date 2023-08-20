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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупанти вдарили по Куп’янську, важко поранений цивільний

Окупанти вдарили по Куп’янську, важко поранений цивільний
Фото: Міноборони

Уранці 20 серпня війська РФ обстріляли Куп’янськ на Харківщині. В результаті удару важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

У місті Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м’ясокомбінату.

Унаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп’янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки.

Унаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.

У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Окрім того, внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Ввечері 19 серпня війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
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