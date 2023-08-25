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РФ двічі за ніч атакувала ракетами Одещину: що відомо

Запуск ракет типу Калібр із моря

Армія РФ двічі протягом ночі атакувала Одеську область.

Оновлено 25 серпня о 07:02. Про це вже вранці 25 серпня повідомив речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Спершу, зазначає Сергій Братчук, обстрілу зазнав район Чорноморська.

Туди окупанти випустили дві ракети.

За попередньою інформацією, це були боєприпаси типу Х-35/59. Обидві ракети знищені.

Близько 03:44 сталася повторна атака Одещини. На цей раз росіяни застосували Калібри.

За попередньою інформацією, ці ракети теж були збиті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область
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