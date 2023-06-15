Ігнат пояснив, чим небезпечні модернізовані ракети до дивізіону ЗРК Бал під Брянськом

Російські модернізовані ракети Х-35У до дивізіону берегового ракетного комплексу Бал, який окупанти перекинули у Брянську область, мають збільшену дальність ураження.

Вони менші порівняно з іншими крилатими ракетами, тому їх важче виявляти.

Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Модернізовані ракети Х-35У мають збільшений радіус. Росіяни пишуть, що до 500 км, але, я думаю, що це завищений показник. Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження, але 260 км, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об’єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області. Ракета з цього комплексу має бойову частину до 150 кг. Якщо порівнювати з Х-101 чи Калібр, то там 400-450 кг, – сказав речник.

Ігнат пояснив, що сама ракета є меншою, а це більш небезпечно, адже її важче виявляти. Її площа розсіювання менша.

До того ж ракета призначена летіти над водою, а тому вона притискається нижче до землі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, окупанти вже використовували такі ракети для атак по Одеській та Миколаївській областях. Українські військові навіть збивали Х-35У на цих напрямках.

– Цей дивізіон, який вони перетягнули, говорить про те, що у противника є дефіцит ракетного озброєння: крилатих ракет і балістичних. Саме тому такі речі, як протикорабельні комплекси, з’являються на Півночі, де немає моря, але є Дніпро. Тому потрібно розуміти, що в будь-якому випадку є небезпека і до неї треба бути готовими, – додав Ігнат.

Раніше стало відомо, що росіяни перемістили у Брянську область дивізіон ЗРК Бал, який призначений для ураження кораблів.

Як повідомили у Генштабі, для семи областей України є загроза ударів ракетами типу Х-35 із комплексів Бал.

Зокрема, дальність стрільби комплексу дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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