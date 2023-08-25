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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вибухи в Одесі, Запоріжжі та навчання українських пілотів на F-16 в США: 548-й день війни

548-й день війни
25 Серпня, 0:55

Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом

Глава держави подякував Байдену за привітання з Днем Незалежності.

– США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися, – наголосив Зеленський.

25 Серпня, 0:28

У Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на фронті

ЗСУ досягли певного прогресу на лінії фронту, але попереду труднощі.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Guardian.

Відповідаючи на запитання про поточний прогрес України у війні, він сказав, що “загалом Україна продовжує боротися”.

– Вони домоглися певного прогресу на лінії фронту, але далі буде важко і труднощі триватимуть, – сказав Райдер.

25 Серпня, 0:04

На Півдні ЗСУ наближаються до другої лінії оборони окупантів

Під час наступальної операції на Півдні українські військові на деяких ділянках наближаються до другої лінії оборони росіян.

Водночас окупанти посилюють свій захист, створюють залізобетонні конструкції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

25 Серпня, 0:00

В Одесі пролунали вибухи

За даними Повітряних сил ЗСУ, в Одесі спрацювала протиповітряна оборона.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

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