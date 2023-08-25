Вибухи в Одесі, Запоріжжі та навчання українських пілотів на F-16 в США: 548-й день війни

Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

24 Серпня, 15:40

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