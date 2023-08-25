РФ дважды за ночь атаковала ракетами Одесчину: что известно

Армия РФ дважды ночью атаковала Одесскую область.

Обновлено 25 августа в 07:02. Об этом уже утром 25 августа сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Сначала, отмечает Сергей Братчук, обстрелу подвергся район Черноморска.

Туда оккупанты выпустили две ракеты.

По предварительным данным, это были боеприпасы типа Х-35/59. Обе ракеты уничтожены.

Около 03:44 произошла повторная атака Одесской области. В этот раз россияне применили Калибры.

По предварительной информации, эти ракеты также были сбиты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

Фото: Минобороны России

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