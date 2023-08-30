Атака БпЛА по аеродрому Пскова та удар по приймальні Єдиної Росії у Новій Каховці: 553-й день війни
Працює ППО: у ПС ЗСУ закликали жителів областей із тривогами залишатися в укриттях
У Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців областей, де була оголошена тривога, залишатись в укриттях та додали, що в зазначених регіонах працює ППО.
Посеред російського Брянську пролунав вибух
У російському Брянську в ніч проти 30 серпня пролунав вибух.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та очевидці з міста.
За попередніми даними, вибух пролунав в Радянському районі міста.
Мешканці кажуть про потужні вібрації.
На одному з відео, які публікують місцеві жителі, можна побачити момент вибуху, а самі очевидці кажуть, що вибух стався внаслідок атаки невідомого безпілотника.
Наразі влада міста чи області не коментувала вибух.
Прямуйте в укриття: в напрямку Черкас летять БпЛА ворога
У напрямку Черкас летять ворожі безпілотники, повідомили у ПС ЗСУ та закликали терміново прямувати в укриття.
Атака БпЛА на Україну: Повітряні сили назвали області, де існує небезпека
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Дніпропетровській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях існує загроза застосування ударних БпЛА.
– Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва, – повідомили військові.
Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького.
На аеродромі під російським Псковом пролунала серія вибухів, почалась пожежа
У російських Telegram-каналах у ніч на 30 серпня повідомляють про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові, Росія.
Даних про причини пожежі поки немає.
Очевидці публікують відео наслідків вибухів у Пскові. Також повідомляється, що в районі аеропорту чули автоматні черги. Ймовірно, російські військові намагаються знищити дрони зі стрілецької зброї.
Також, зі слів очевидців, повідомляється, що на аеропорт Пскова здійснено масовану атаку невідомих безпілотників.
За попередніми даними, на аеродромі прогриміло щонайменше 10 вибухів.
Відео та наслідки вибухів на аеродромі Пскова можна подивитися в матеріалі.
У Полтавській області загроза атаки дронів РФ – ПС ЗСУ
У Полтавській області існує загроза застосування ударних БпЛА ворогом, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.