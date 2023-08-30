Атака БпЛА по аеродрому Пскова та удар по приймальні Єдиної Росії у Новій Каховці: 553-й день війни

30 Серпня, 0:41

На аеродромі під російським Псковом пролунала серія вибухів, почалась пожежа

У російських Telegram-каналах у ніч на 30 серпня повідомляють про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові, Росія.

Даних про причини пожежі поки немає.

Очевидці публікують відео наслідків вибухів у Пскові. Також повідомляється, що в районі аеропорту чули автоматні черги. Ймовірно, російські військові намагаються знищити дрони зі стрілецької зброї.

Також, зі слів очевидців, повідомляється, що на аеропорт Пскова здійснено масовану атаку невідомих безпілотників.

За попередніми даними, на аеродромі прогриміло щонайменше 10 вибухів.

Відео та наслідки вибухів на аеродромі Пскова можна подивитися в матеріалі.