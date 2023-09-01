Вибухи у містах РФ та успішне випробування далекобійної зброї України: 555-й день війни

1 Вересня, 0:14

Задоволення від відчуття справедливості: Зеленський прокоментував бавовну в Росії

Вибухи, які лунають на території Російської Федерації щодня, надають українцям задоволення від відчуття справедливості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні бавовна на території Росії вже стала повсякденністю.

– Щодня є новини про чергову бавовну десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні, – йдеться у заяві.

Володимир Зеленський каже, що усі ці вибухи надають українцям трохи більше відчуття справедливості, оскільки війна з її наслідками повертається назад в Росію.