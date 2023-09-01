Вибухи у містах РФ та успішне випробування далекобійної зброї України: 555-й день війни
Гутерріш спрямував до Лаврова лист з пропозиціями щодо відновлення “зернової угоди”
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він направив главі МЗС РФ Сергію Лаврову “низку конкретних пропозицій”, які повинні посприяти відновленню “зернової угоди”.
Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
– Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх, – зазначив Гуттеріш.
Помічена активність тактичної авіації: у двох областях оголошено тривогу
У Донецькій та Харківській областях оголошена повітряна тривога, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Задоволення від відчуття справедливості: Зеленський прокоментував бавовну в Росії
Вибухи, які лунають на території Російської Федерації щодня, надають українцям задоволення від відчуття справедливості.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, сьогодні бавовна на території Росії вже стала повсякденністю.
– Щодня є новини про чергову бавовну десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні, – йдеться у заяві.
Володимир Зеленський каже, що усі ці вибухи надають українцям трохи більше відчуття справедливості, оскільки війна з її наслідками повертається назад в Росію.
Нова атака БПЛА на Псков: у місті лунають вибухи
Пізно вночі у російському Пскові знову неспокійно. Там повідомляють про роботу ППО.
Telegram-канали інформують про нову атаку БПЛА на Псков.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська