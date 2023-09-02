Ріст темпів наступу ЗСУ та деталі атаки БпЛА по Пскову: 556-й день війни

2 Вересня, 0:51

США направлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном – ЗМІ

Сполучені Штати планують уперше направити в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це йдеться в документі, що потрапив у розпорядження агентства Reuters і підтверджений виданню в розмові з двома американськими чиновниками.

Ці боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакета військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої з питанням, мають бути поставлені в Україну найближчими тижнями.

Один із чиновників повідомив, що вартість пакета допомоги становитиме від $240 млн до $375 млн залежно від того, що в нього увійде.

За словами одного з чиновників, вартість і зміст пакета ще уточнюють.