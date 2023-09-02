Ріст темпів наступу ЗСУ та деталі атаки БпЛА по Пскову: 556-й день війни
США направлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном – ЗМІ
Сполучені Штати планують уперше направити в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.
Про це йдеться в документі, що потрапив у розпорядження агентства Reuters і підтверджений виданню в розмові з двома американськими чиновниками.
Ці боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакета військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.
Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої з питанням, мають бути поставлені в Україну найближчими тижнями.
Один із чиновників повідомив, що вартість пакета допомоги становитиме від $240 млн до $375 млн залежно від того, що в нього увійде.
За словами одного з чиновників, вартість і зміст пакета ще уточнюють.
Зеленський планує візит до Нью-Йорку у вересні: названо причину
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, відвідає цього місяця щорічну зустріч світових лідерів в ООН в Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з питань України.
Про це повідомив у п’ятницю журналістам постійний представник Албанії при ООН Феріт Ходжа.
Цього місяця Албанія є головою Радбезу, що складається з 15 членів. З 18 вересня світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку на засідання Генеральної Асамблеї ООН.
Засідання Ради Безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.
Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська