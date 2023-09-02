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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ріст темпів наступу ЗСУ та деталі атаки БпЛА по Пскову: 556-й день війни

Ріст темпів наступу ЗСУ та деталі атаки БпЛА по Пскову: 556-й день війни
2 Вересня, 0:51

США направлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном – ЗМІ

Сполучені Штати планують уперше направити в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це йдеться в документі, що потрапив у розпорядження агентства Reuters і підтверджений виданню в розмові з двома американськими чиновниками.

Ці боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакета військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої з питанням, мають бути поставлені в Україну найближчими тижнями.

Один із чиновників повідомив, що вартість пакета допомоги становитиме від $240 млн до $375 млн залежно від того, що в нього увійде.

За словами одного з чиновників, вартість і зміст пакета ще уточнюють.

2 Вересня, 0:14

Зеленський планує візит до Нью-Йорку у вересні: названо причину

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, відвідає цього місяця щорічну зустріч світових лідерів в ООН в Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з питань України.

Про це повідомив у п’ятницю журналістам постійний представник Албанії при ООН Феріт Ходжа.

Цього місяця Албанія є головою Радбезу, що складається з 15 членів. З 18 вересня світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку на засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.

 

Війна в Україні
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Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

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