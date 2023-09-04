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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Загроза пусків Shahed та кадрові зміни в Міноборони: 558-й день війни

558-й день війни
4 Вересня, 0:44

Успішний контрнаступ ЗСУ може змінити позицію Китаю щодо війни в Україні

У разі успішного контрнаступу ЗСУ Китай може змінити свою позицію щодо російсько-української війни.

Так вважають експерти, з якими поспілкували журналісти Голосу Америки.

– Якщо контрнаступ з боку України спрацює, китайці опиняться у дуже складному становищі, – зауважив професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер, який вважає політику Китаю щодо України “фальшивим нейтралітетом”.

На його думку, Китай опиниться перед складним вибором, якщо ЗСУ деокупують свою територію, або зайдуть на територію Росії.

4 Вересня, 0:28

На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували за добу близько 250 окупантів

3 Вересня, 23:57

ГУР показало деталі спецоперації Синиця

9 серпня на Харківщині біля кордону з РФ була проведена унікальна операція воєнної розвідки спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою Синиця.

В її результаті було викрадено та захоплено новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.

Про деталі спецоперації було повідомлено у документальному фільмі Збиті льотчики Росії із циклу Військова розвідка України, який транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Загроза пусків Shahed та кадрові зміни в Міноборони: 558-й день війни
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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