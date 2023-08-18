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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вербував агентів для ФСБ на Запоріжжі: проросійському блогеру повідомили про підозру в держзраді

Вербував агентів для ФСБ на Запоріжжі: проросійському блогеру повідомили про підозру в держзраді
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському блогеру-координатору, який вербував агентів для Федеральної служби безпеки РФ у Запорізькій області. Нині він перебуває на тимчасово окупованій частині регіону.

За даними СБУ, під час спецоперацій у травні та липні 2023 року на підконтрольній території Запорізької області вдалося затримати трьох завербованих людей.

Тоді його “підопічні” готували теракти проти командування ЗСУ та коригували російські повітряні удари по бойових позиціях українських воїнів на фронті. Резидентом викритих агентів є мешканець захопленої Василівки, який працює на ФСБ під виглядом блогера.

У СБУ зазначають, що основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запорізької області. Водночас для вербування він використовує власний Telegram-канал, який нараховує до 30 тис. користувачів.

Зокрема, там він розміщує повідомлення, в яких закликає мешканців регіону зливати окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони України. Охочих “допомогти” РФ блогер одразу виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником ФСБ.

Йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він переховується на тимчасово окупованій частині Півдня України, проте у СБУ запевнили, що працюють над тим, щоб проросійський блогер відповів за скоєне на користь РФ.

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Блогер, Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, СБУ, українські військові
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