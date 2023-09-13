”Бавовняна” ніч у Криму: у Севастополі палає морський завод, пошкоджено два кораблі

13 вересня в поки що окупованому Севастополі палає морський завод та пошкоджено два кораблі.

Такими є результати низки нічних вибухів, які в Росії воліють називати “хлопками” (через це в українському медіапросторі з’явився вислів “бавовна” – Ред.).

Що відомо про пожежу на Севастопольському морському заводі

Вибухи в Севастополі почались о третій ночі.

Зараз дивляться

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська “протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах”.

Щоправда, пожежі, що спалахнула в районі Південної бухти після цієї “роботи ППО”, довелось надати четвертий рівень складності.

Уже вранці, прибувши на південний майданчик морського заводу, так званий губернатор запевнив, що жодної небезпеки для цивільних об’єктів у місті немає.

За словами Развожаєва, постраждали 24 особи. Четверо з них, переконує “губернатор”, – у стані середнього ступеня важкості.

У Міноборони Росії запевняють, що сили ППО буцімто знищили сім із десяти крилатих ракет, які летіли в бік заводу.

Три “незбиті” ракети пошкодили два кораблі, що перебували на ремонті.

Що відомо про пошкоджені кораблі

За даними росЗМІ, серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель (ВДК) Цезар Куніков або однотипний Новочеркаськ.

Є ще версія, що під удар міг потрапити ВДК проєкту 775.

Друге судно, що могло постраждати під час нічних вибухів, – це підводний човен, що є носієм ракет Калібр KILO.

Тим часом патрульний корабель Василь Биков, як переконують у Міноборони Росії, нібито ліквідував усі три безекіпажні катери, які мали атакувати кораблі Чорноморського флоту РФ.

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Джерело: Михайло Развожаєв, Міноборони Росії

Фото: Крымский ветер

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