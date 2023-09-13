Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Терміново
Четверо людей у Київській області постраждали внаслідок нічної російської атаки БпЛА
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни

Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Оборонний пакет від Данії та вибухи у Москві: 567-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь