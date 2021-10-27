Президент України Володимир Зеленський змінив голову Херсонської обласної держадміністрації. Новим очільником області став Геннадій Лагута.

Так, на офіційному сайті глави держави з’явилися два укази. Перший ( № 552) – про звільнення Сергія Козиря з посади голови Херсонської ОДА.

А другий ( № 553) – про призначення Лагути новим очільником облдержадміністрації.

Варто зазначити, що зміна голови Херсонської ОДА відбулася за кілька днів до проведення в області довиборів у Верховну Раду (в одномандатному виборчому окрузі № 184).

Звільнений Сергій Козир балотується на них у нардепи від партії Слуга народу.

Висувався у нардепи і новопризначений голова ОДА Геннадій Лагута (від партії мера Херсона Ігоря Колихаєва Нам тут жити).

Лагуту сьогодні представив громаді області заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він повідомив, що кадрові зміни пов’язані з балотуванням попереднього голови ОДА Козиря в нардепи.

Що відомо про нового очільника області?

• Біографія

Геннадій Лагута народився 1974 року в Бердянську (Запорізька область).

Має вищу освіту. В 1996 році він закінчив Бердянський державний педагогічний інститут (спеціальність учителя трудового навчання та фізики), а в 2016 році – Міжрегіональну академію управління персоналом (спеціальність юрист).

У 2010 році він був обраний депутатом Чапаєвської сільської ради Харківської області. А в 2015 році балотувався до Херсонської міської ради від партії Опозиційний блок, проте не пройшов.

Під час місцевих виборів восени 2020 року Лагута став депутатом Херсонської обласної ради (від партії Нам тут жити). А згодом був призначений заступником голови облради Херсона.

Крім того, він був уповноваженою особою (керівником) партії Нам тут жити.

У вересні 2021 року Центральна виборча комісія зареєструвала Геннадія Лагуту кандидатом в нардепи на довиборах у Верховну Раду в окрузі № 184.

Після призначення на посаду голови Херсонської ОДА Лагута оголосив, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата в нардепи від Слуги народу Сергія Козиря.

Лагута одружений, має дочку.

• Декларація

Згідно з поданою до ЦВК декларацією, Геннадій Лагута володіє квартирою в Херсоні площею 80,7 кв. м та земельною ділянкою на 1000 кв. м у Херсонській області.

У власності нового очільника Херсонської ОДА є два легкові автомобілі: Ford Focus 2013 року випуску (вартістю 200 тис. грн), а також Ford KUGA 2019 року випуску (вартість якого складає понад 801 тис. грн).

За 2020 рік Лагута отримав зарплату в розмірі 81 116 грн у благодійному фонді Ігоря Колихаєва Нам тут жити, а також 24 457 грн як заступник голови та депутат облради.

Крім того, він задекларував дохід від відчуження рухомого майна – 50 тис. грн.

До декларації Лагута вніс готівкові кошти (250 тис. грн) та кошти на рахунку в банку (14 341 грн).

31 жовтня 2021 року відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Вибори призначили через те, що раніше обрані в цих округах нардепи достроково позбулися мандатів: Ігор Колихаєв (184-й округ) став мером Херсона, а Олександр Скічко (197-й округ) – головою Черкаської ОДА.

Центральна виборча комісія вже затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів на довибори.

Джерело: Офіс президента України, Чесно, ОПОРА, Центральна виборча комісія