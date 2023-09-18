Підвісили за шию і вбили молотком: поліція Закарпаття розшукала хлопців за знущання з кошеняти
Поліція міста Іршава Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження двох 13-річних підлітків із маленьким кошеням.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Так, під час моніторингу соцмереж поліціянти натрапили на відео, на якому неповнолітні знущаються з маленького кошеняти. Події відбувалися в Хустському районі у населеному пункті Ільниця.
На кадрах (обережно, жорстокий вміст) видно, як маленьке кошеня підвісили на мотузку до дерева. Поки воно гойдається у повітрі та розмахує лапками, один із підлітків молотком кілька разів вдарив тварину.
Правоохоронці оперативно встановили особи дітей зі відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців. Дітей та їхніх батьків доставили до відділення поліції. Зараз із ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.
За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Триває розслідування.
Нагадаємо, що на початку серпня у селі Новоселиця Хмельницької області невідомі розстріляли гніздо з лелеками: там було двоє дорослих і двоє малюків.
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