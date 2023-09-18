Підвісили за шию і вбили молотком: поліція Закарпаття розшукала хлопців за знущання з кошеняти

Поліція міста Іршава Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження двох 13-річних підлітків із маленьким кошеням.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, під час моніторингу соцмереж поліціянти натрапили на відео, на якому неповнолітні знущаються з маленького кошеняти. Події відбувалися в Хустському районі у населеному пункті Ільниця.

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На кадрах (обережно, жорстокий вміст) видно, як маленьке кошеня підвісили на мотузку до дерева. Поки воно гойдається у повітрі та розмахує лапками, один із підлітків молотком кілька разів вдарив тварину.

У цей час другий хлопець побіг назустріч із лопатою. На записі також помітно кішку та ще одне кошеня, які мертвими лежать на землі.

Правоохоронці оперативно встановили особи дітей зі відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців. Дітей та їхніх батьків доставили до відділення поліції. Зараз із ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває розслідування.

Нагадаємо, що на початку серпня у селі Новоселиця Хмельницької області невідомі розстріляли гніздо з лелеками: там було двоє дорослих і двоє малюків.

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