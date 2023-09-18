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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Підвісили за шию і вбили молотком: поліція Закарпаття розшукала хлопців за знущання з кошеняти

кошеня кіт
Фото: Pixabay

Поліція міста Іршава Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження двох 13-річних підлітків із маленьким кошеням.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, під час моніторингу соцмереж поліціянти натрапили на відео, на якому неповнолітні знущаються з маленького кошеняти. Події відбувалися в Хустському районі у населеному пункті Ільниця.

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На кадрах (обережно, жорстокий вміст) видно, як маленьке кошеня підвісили на мотузку до дерева. Поки воно гойдається у повітрі та розмахує лапками, один із підлітків молотком кілька разів вдарив тварину.

У цей час другий хлопець побіг назустріч із лопатою. На записі також помітно кішку та ще одне кошеня, які мертвими лежать на землі.

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Правоохоронці оперативно встановили особи дітей зі відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців. Дітей та їхніх батьків доставили до відділення поліції. Зараз із ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває розслідування.

Нагадаємо, що на початку серпня у селі Новоселиця Хмельницької області невідомі розстріляли гніздо з лелеками: там було двоє дорослих і двоє малюків.

жорстокість, Закарпаття, Кіт, Нацполіція
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Підвісили за шию і вбили молотком: поліція Закарпаття розшукала хлопців за знущання з кошеняти

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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Підвісили за шию і вбили молотком: поліція Закарпаття розшукала хлопців за знущання з кошеняти
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