Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
В Україні стався землетрус
Терміново
Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи

В Одесі чоловік вбив молотком черепаху та зварив із неї суп
Фото: Нацполіція

В Одесі 40-річному чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі за те, що вкрав сусідчину черепаху та зварив із неї суп.

Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури вже повідомили зловмисникові про підозру.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції області, про зникнення червоновухої прісноводної черепахи в одному з багатоквартирних будинків Хаджибейського району Одеси їм стало відомо ще в липні.

Зараз дивляться

Під час слідства правоохоронцям вдалося встановити, що до зникнення причетний сусід господарки тварини.

Як з’ясувалося, чоловік вирішив приготувати “екзотичну” страву, коли у ванночці на спільній із сусідкою веранді побачив двох червоновухих американських черепах.

Зловмисник спершу потайки викрав одного з домашніх улюбленців сусідки, а потім, розбивши кухонним молотком панцир черепахи, зварив та з’їв її.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів та встановили всі обставини вчинення злочину.

У підозрюваного вилучили речові докази та оголосили підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з хребетними тваринами, що призвело до їх загибелі).

– Відповідно до санкцій цих статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – позбавлення волі на строк до восьми років, – повідомила заступниця начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Слідство у справі триває.

Джерело: Нацполіція
Вбивство, Нацполіція, Новини Одеси, Одеса, Черепаха
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ДТП на Житомирській трасі, Київ
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Побиття школяра на Рівненщині
Заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса: суд обрав запобіжний захід іще одному підозрюваному
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Підрізав ножем: у Києві під час затримання чоловік поранив поліцейського
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Чому РФ почала частіше атакувати Одеську область: пояснення розвідки
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.09.2023)
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.09.2023)
В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь