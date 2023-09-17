В Одесі чоловікові загрожує 8 років тюрми за те, що зварив суп із черепахи

В Одесі 40-річному чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі за те, що вкрав сусідчину черепаху та зварив із неї суп.

Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури вже повідомили зловмисникові про підозру.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції області, про зникнення червоновухої прісноводної черепахи в одному з багатоквартирних будинків Хаджибейського району Одеси їм стало відомо ще в липні.

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Під час слідства правоохоронцям вдалося встановити, що до зникнення причетний сусід господарки тварини.

Як з’ясувалося, чоловік вирішив приготувати “екзотичну” страву, коли у ванночці на спільній із сусідкою веранді побачив двох червоновухих американських черепах.

Зловмисник спершу потайки викрав одного з домашніх улюбленців сусідки, а потім, розбивши кухонним молотком панцир черепахи, зварив та з’їв її.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів та встановили всі обставини вчинення злочину.

У підозрюваного вилучили речові докази та оголосили підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з хребетними тваринами, що призвело до їх загибелі).

– Відповідно до санкцій цих статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – позбавлення волі на строк до восьми років, – повідомила заступниця начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Слідство у справі триває.

Джерело : Нацполіція

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