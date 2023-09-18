Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто получает стипендии в 2023 году и в каком размере
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком

кошеня кіт
Фото: Pixabay

Полиция города Иршава Закарпатской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения двух 13-летних подростков с маленьким котенком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, во время мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видео, на котором несовершеннолетние издеваются над маленьким котенком. События происходили в Хустском районе в населенном пункте Ильница.

Сейчас смотрят

На кадрах (осторожно, жестокий контент) видно, как маленького котенка подвесили на веревку к дереву. Пока он болтается в воздухе и размахивает лапками, один из подростков молотком несколько раз ударил животное.

В это время второй парень побежал на встречу с лопатой. На записи также видно кошку и еще одного котенка, которые мертвые лежат на земле.

Читайте также
В Одессе мужчине грозит 8 лет тюрьмы за то, что сварил суп из черепахи
В Одесі чоловік вбив молотком черепаху та зварив із неї суп

Правоохранители оперативно установили личности детей с видео. Ими оказались двое местных 13-летних мальчиков. Детей и их родителей доставили в отделение полиции. Сейчас с ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.

По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается расследование.

Напомним, что в начале августа в селе Новоселица Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами: там было двое взрослых и двое малышей.

жорстокість, Закарпатье, Кот, Нацполиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Исчез за несколько дней до смерти – новые детали смерти экс-главы Херсонщины Лагуты
Геннадій Лагута
В Одессе мужчине грозит 8 лет тюрьмы за то, что сварил суп из черепахи
В Одесі чоловік вбив молотком черепаху та зварив із неї суп
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ДТП на Житомирській трасі, Київ
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Побиття школяра на Рівненщині
Во Львове патрульным из-за кота пришлось спасать пенсионерку: что произошло
Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь