Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком
Полиция города Иршава Закарпатской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения двух 13-летних подростков с маленьким котенком.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, во время мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видео, на котором несовершеннолетние издеваются над маленьким котенком. События происходили в Хустском районе в населенном пункте Ильница.
На кадрах (осторожно, жестокий контент) видно, как маленького котенка подвесили на веревку к дереву. Пока он болтается в воздухе и размахивает лапками, один из подростков молотком несколько раз ударил животное.
В это время второй парень побежал на встречу с лопатой. На записи также видно кошку и еще одного котенка, которые мертвые лежат на земле.
Правоохранители оперативно установили личности детей с видео. Ими оказались двое местных 13-летних мальчиков. Детей и их родителей доставили в отделение полиции. Сейчас с ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.
По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Продолжается расследование.
Напомним, что в начале августа в селе Новоселица Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами: там было двое взрослых и двое малышей.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко