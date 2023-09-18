Подвесили за шею и убили молотком: полиция Закарпатья разыскала мальчиков за издевательства над котенком

Полиция города Иршава Закарпатской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения двух 13-летних подростков с маленьким котенком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, во время мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видео, на котором несовершеннолетние издеваются над маленьким котенком. События происходили в Хустском районе в населенном пункте Ильница.

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На кадрах (осторожно, жестокий контент) видно, как маленького котенка подвесили на веревку к дереву. Пока он болтается в воздухе и размахивает лапками, один из подростков молотком несколько раз ударил животное.

В это время второй парень побежал на встречу с лопатой. На записи также видно кошку и еще одного котенка, которые мертвые лежат на земле.

Правоохранители оперативно установили личности детей с видео. Ими оказались двое местных 13-летних мальчиков. Детей и их родителей доставили в отделение полиции. Сейчас с ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.

По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается расследование.

Напомним, что в начале августа в селе Новоселица Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами: там было двое взрослых и двое малышей.

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