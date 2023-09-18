Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
Зеленський анонсував нові оборонні рішення для України
Україна готує нові оборонні рішення, спрямовані на посилення захисту держави. Протиповітряна оборона та артилерія – це першочерговий пріоритет, заявив президент Володимир Зеленський.
Міллі розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося, але він “послідовний”. Про це заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.
– Вони (ЗСУ, – Ред.) не зазнали невдачі. Я знаю, що є деякі коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився. Він не провалився, – заявив Міллі
Два судна пройшли тимчасовим коридором до українського порту
Перші два цивільні судна скористалися тимчасовим морським коридором в напрямку українських портів. Вони прибули до Чорноморська.
Загроза атаки дронами: в Одеській області пролунали вибухи
В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ударних дронів.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко