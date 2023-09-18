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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни

Ключові події
00:48
Зеленський анонсував нові оборонні рішення для України
00:46
Міллі розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ
00:07
Два судна пройшли тимчасовим коридором до українського порту
00:04
Загроза атаки дронами: в Одеській області пролунали вибухи
Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
18 Вересня, 0:48

Зеленський анонсував нові оборонні рішення для України

Україна готує нові оборонні рішення, спрямовані на посилення захисту держави. Протиповітряна оборона та артилерія – це першочерговий пріоритет, заявив президент Володимир Зеленський.

18 Вересня, 0:46

Міллі розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося, але він “послідовний”. Про це заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

– Вони (ЗСУ, – Ред.) не зазнали невдачі. Я знаю, що є деякі коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився. Він не провалився, – заявив Міллі

18 Вересня, 0:07

Два судна пройшли тимчасовим коридором до українського порту

Перші два цивільні судна скористалися тимчасовим морським коридором в напрямку українських портів. Вони прибули до Чорноморська.

18 Вересня, 0:04

Загроза атаки дронами: в Одеській області пролунали вибухи

В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ударних дронів.

Війна в Україні – день 572 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
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Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
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Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
Атака дронів на Одеську область і бої біля Кліщіївки: 572-й день війни
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