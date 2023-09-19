Удар по Львову: горить промисловий склад, з-під завалів дістали двох людей

У Львові внаслідок ворожої атаки РФ горить промисловий склад, з-під завалів вдалося дістати двох людей.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок удару сталася пожежа на промисловому складі, а саме горить дах будівлі. Рятувальникам вдалося дістати з-під уламків чоловіка і жінку. Жінка попередньо без травм, а чоловік у важкому стані.

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Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що травми отримав 26-річний хлопець, у нього відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.

Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий подякували нашій протиповітряній обороні за складну роботу.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 03:39. Повітряні Сили ЗСУ інформували про загрозу застосування дронів-камікадзе.

Остання атака на Львів та область була 15 серпня – тоді у Львівській області внаслідок нічного ракетного обстрілу РФ постраждали 19 осіб, у тому числі одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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