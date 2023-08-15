Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя

пожежа у Львові
Фото: ДСНС

У Львівській області внаслідок нічного ракетного обстрілу РФ постраждали 19 осіб, зокрема одна дитина. З них п’ятеро осіб госпіталізували.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

– У Львівській області відомо про пошкодження 59 житлових будинків, зруйновано 3, із них 41 – це багатоквартирний будинок, 8 господарчих споруд, будівлі медичного коледжу і дошкільний навчальний заклад. На місці події під час ракетного удару РФ виникла пожежа у квартирі на даху 5-поверхового житлового будинку, її ліквідували достатньо оперативно. Це було займання на площі 400 кв. м, – сказав він.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.

У Луцьку російська ракета влучила у шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.

Внаслідок атаки загинуло троє працівників компанії. Ще троє осіб дістали поранення, з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

Читайте також
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя

Війна в Україні, ДСНС, Львів, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Ігри
Відео
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму

Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.

Ольга Читайло
Повернення з-за кордону: чи реально заохотити українців їхати на батьківщину
українці в Кракові
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)
19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь