19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя
У Львівській області внаслідок нічного ракетного обстрілу РФ постраждали 19 осіб, зокрема одна дитина. З них п’ятеро осіб госпіталізували.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.
– У Львівській області відомо про пошкодження 59 житлових будинків, зруйновано 3, із них 41 – це багатоквартирний будинок, 8 господарчих споруд, будівлі медичного коледжу і дошкільний навчальний заклад. На місці події під час ракетного удару РФ виникла пожежа у квартирі на даху 5-поверхового житлового будинку, її ліквідували достатньо оперативно. Це було займання на площі 400 кв. м, – сказав він.
Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.
У Луцьку російська ракета влучила у шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.
Внаслідок атаки загинуло троє працівників компанії. Ще троє осіб дістали поранення, з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло