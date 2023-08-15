19 постраждалих, серед яких дитина: наслідки нічної атаки на Львів і передмістя

У Львівській області внаслідок нічного ракетного обстрілу РФ постраждали 19 осіб, зокрема одна дитина. З них п’ятеро осіб госпіталізували.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

– У Львівській області відомо про пошкодження 59 житлових будинків, зруйновано 3, із них 41 – це багатоквартирний будинок, 8 господарчих споруд, будівлі медичного коледжу і дошкільний навчальний заклад. На місці події під час ракетного удару РФ виникла пожежа у квартирі на даху 5-поверхового житлового будинку, її ліквідували достатньо оперативно. Це було займання на площі 400 кв. м, – сказав він.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.

У Луцьку російська ракета влучила у шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.

Внаслідок атаки загинуло троє працівників компанії. Ще троє осіб дістали поранення, з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

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