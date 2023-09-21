Повітряні сили попереджали про загрозу: в Івано-Франківську чути вибухи

Уранці 21 вересня в Івано-Франківську було чути вибухи.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу для регіону через рух ракет у тому напрямку.

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