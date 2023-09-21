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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети

обстріл україни 21 вересня
Фото: ДСНС

Уночі російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні, проте наша протиповітряна оборона добре відпрацювала по ворожих цілях. На жаль, є руйнування через падіння уламків російських ракет. Є й поранені.

Факти ICTV розповідають детально про ніч і ранок 21 вересня.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські терористи запустили по Україні 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Т-95 МС із району західніше від міста Енгельс. Сили оборони знищили 36 ворожих ракет.

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Київ та Київська область

У столиці в результаті падіння уламків ворожих ракет є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли займання на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. На жаль, є постраждалі: сім осіб, зокрема й дитина.

У Святошинському районі зранку не було світла і води, та згодом все відновили.

У Голосіївському районі, в частині, що ближче до центру столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, під час повітряної тривоги в області активно працювали наші бійці протиповітряної оборони.

Окрім пожеж на території декількох підприємств, у Київській області пошкоджено й будівлю професійно-технічного навчального закладу –  там вибиті вікна. Під час тривоги діти та працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Також зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу. На щастя, без постраждалих і пошкоджень.
У декількох громадах Київщини пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади.

Черкаси

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. Там виникла пожежа. Також горять торговельні павільйони на ринку – площа займання 750 кв. м. Станом на 09:30 відомо про дев’ять постраждалих осіб, 13 осіб евакуювали. З-під завалів врятували одну людину.

Продовжується гасіння незначних осередків під завалами готелю.

Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети

Відео порятунку пораненого з-під завалів.

Харків та область

Близько 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, у Харкові пролунало щонайменше шість вибухів. Попередньо, всі у Слобідському районі.

Згодом очільник міста повідомив про двох постраждалих. Обидвох госпіталізували до лікарні. На місці ворожих прильотів працюють відповідні служби, усувають наслідки.

За інформацією від ДСНС, під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури – у виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Горіли конструктивні елементи й утеплювач будівлі на загальній площі 200 кв. м.

Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети
Зруйновані готель, склади, житлові будинки, поранено людей: вночі РФ запустила по Україні 43 ракети

Львівська область

Російські війська завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича на Львівщині. Два прильоти прийшлися по промисловому об’єкту – загорівся цех площею близько 30 кв. м, зруйнована триповерхова будівля складу.

Ще один ракетний удар зафіксовано по приватному двоповерховому складу. Там вогнем охопило 20 кв. м.

Ліквідація пожеж триває. Інформації про постраждалих не надходило, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Херсон

Сьогодні вночі російські окупанти з різного озброєння обстріляли Херсон – гатили по житлових кварталах. У результаті прильотів у місті виникло сім пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста.

За даними правоохоронців, три людини загинули, ще п’ятьох поранено.

Рівне

У Рівному зафіксовано влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Постраждала станція технічного обслуговування та п’ять автівок, що були на її території.

Минулося без потерпілих. Частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

У Вінницькій, Хмельницькій та Івано-Франківській області повідомляли про роботу ППО. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламка ракети в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку. Пошкоджене скло автомобіля. Потерпілих немає.

Джерело: ДСНС, Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кличко, Максим Козицький

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
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