Росія атакувала Україну у декілька хвиль десятками ракет із різних напрямків – Ігнат
У четвер, 21 вересня російські окупанти атакували Україну десятками ракет. До нападу залучили 10 літаків Ту-95мс.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО, – сказав він.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні, проте наша протиповітряна оборона гарно відпрацювала по ворожих цілях. На жаль, є руйнування через падіння уламків російських ракет. Є й поранені.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські терористи запустили по Україні 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Т-95 МС з району західніше міста Енгельс. Сили оборони знищили 36 ворожих ракет.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко