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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія атакувала Україну у декілька хвиль десятками ракет із різних напрямків – Ігнат

Росія атакувала Україну у декілька хвиль десятками ракет із різних напрямків – Ігнат
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

У четвер, 21 вересня російські окупанти атакували Україну десятками ракет. До нападу залучили 10 літаків Ту-95мс.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

– Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО, – сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні, проте наша протиповітряна оборона гарно відпрацювала по ворожих цілях. На жаль, є руйнування через падіння уламків російських ракет. Є й поранені.

Зараз дивляться

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські терористи запустили по Україні 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Т-95 МС з району західніше міста Енгельс. Сили оборони знищили 36 ворожих ракет.

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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