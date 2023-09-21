Є прильоти ракет – ОВА про вибухи в Рівному

Уранці 21 вересня російські війська завдали ракетного удару по Рівному.

Оновлено о 07:42. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомляє про прильоти ворожих ракет.

Наразі, зазначає Віталій Коваль, на місці працюють усі служби.

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Деталі очільник області пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, що вранці 21 вересня під час масштабної повітряної тривоги в Рівному було чути щонайменше три вибухи.

Потім, за даними ЗМІ, у частині міста зникло світло.

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