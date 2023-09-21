Є прильоти ракет – ОВА про вибухи в Рівному
Уранці 21 вересня російські війська завдали ракетного удару по Рівному.
Оновлено о 07:42. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомляє про прильоти ворожих ракет.
Наразі, зазначає Віталій Коваль, на місці працюють усі служби.
Деталі очільник області пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо, що вранці 21 вересня під час масштабної повітряної тривоги в Рівному було чути щонайменше три вибухи.
Потім, за даними ЗМІ, у частині міста зникло світло.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко