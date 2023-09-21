Новий пакет допомоги від Іспанії та виступ Зеленського у Радбезі ООН: 575-й день війни
Чергова бавовна у Криму: у Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи
У Севастополі в районі бухти пролунали вибухи. Також гучно в районі Євпаторії.
Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.
Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья – Повітряні Сили
У Повітряних Силах повідомили про виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья Мурманської області.
– У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.
У низці областей загроза застосування балістичного озброєння – Повітряні Сили
У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко