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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зустріч Зеленського з Байденом та нова військова допомога США: 576-й день війни

Зустріч Зеленського з Байденом та нова військова допомога США: 576-й день війни
22 Вересня, 1:22

Пентагон оголосив новий пакет допомоги для України

На сайті Пентагону оновили інформацію про підтримку для України.

Цей пакет допомоги став 47-м траншем обладнання, наданого із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

– Даний пакет включає в себе додаткові можливості для зміцнення ППО України, яка стикається з жорстокими повітряними атаками з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України і надання їй допомоги у протидії триваючій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.

До пакета оборонної допомоги, вартість якого становить до $325 млн, входять:

  • Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • системи ППО Avenger;
  • кулемети 50-го калібру для боротьби з безпілотними літальними апаратами;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних машин;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україні буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках повноважень президента США зі скорочення запасів озброєнь, яка залишилася після завершення процесу переоцінки в червні.

У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

22 Вересня, 0:38

Росія атакувала Курахове на Донеччині, 13 постраждалих

Ввечері 21 вересня російські війська завдали двох ударів по Кураховому на Донеччині.

Про це мовнику Суспільне Донбас повідомив начальник МВА Роман Падун.

За його даними, станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу. Війська РФ поцілили по житлових будинках, додав він. Внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун. З чого обстріляли місто встановлюють.

22 Вересня, 0:35

Балістична загроза існує в чотирьох областях України – ПС ЗСУ

У Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях України існує загроза застосування балістичного озброєння, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

22 Вересня, 0:06

Я вдячний польському народу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Польщі за військову допомогу на тлі повідомлень про загострення у відносинах між офіційним Києвом та Варшавою.

Журналісти запитали його під час зустріч з президентом США Джо Байденом, чи не боїться він втратити підтримку Польщі.

– Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось і все, – заявив Зеленський у відповідь.

Війна в Україні
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