Зустріч Зеленського з Байденом та нова військова допомога США: 576-й день війни
Пентагон оголосив новий пакет допомоги для України
На сайті Пентагону оновили інформацію про підтримку для України.
Цей пакет допомоги став 47-м траншем обладнання, наданого із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.
– Даний пакет включає в себе додаткові можливості для зміцнення ППО України, яка стикається з жорстокими повітряними атаками з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України і надання їй допомоги у протидії триваючій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.
До пакета оборонної допомоги, вартість якого становить до $325 млн, входять:
- Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- системи ППО Avenger;
- кулемети 50-го калібру для боротьби з безпілотними літальними апаратами;
- 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;
- 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних машин;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україні буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках повноважень президента США зі скорочення запасів озброєнь, яка залишилася після завершення процесу переоцінки в червні.
У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.
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Про це мовнику Суспільне Донбас повідомив начальник МВА Роман Падун.
За його даними, станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу. Війська РФ поцілили по житлових будинках, додав він. Внаслідок обстрілів сталася пожежа.
З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун. З чого обстріляли місто встановлюють.
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– Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось і все, – заявив Зеленський у відповідь.