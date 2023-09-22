Зустріч Зеленського з Байденом та нова військова допомога США: 576-й день війни

22 Вересня, 1:22

Пентагон оголосив новий пакет допомоги для України

На сайті Пентагону оновили інформацію про підтримку для України.

Цей пакет допомоги став 47-м траншем обладнання, наданого із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

– Даний пакет включає в себе додаткові можливості для зміцнення ППО України, яка стикається з жорстокими повітряними атаками з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України і надання їй допомоги у протидії триваючій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.

До пакета оборонної допомоги, вартість якого становить до $325 млн, входять:

Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи ППО Avenger;

кулемети 50-го калібру для боротьби з безпілотними літальними апаратами;

155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для руйнування перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україні буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках повноважень президента США зі скорочення запасів озброєнь, яка залишилася після завершення процесу переоцінки в червні.

У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.