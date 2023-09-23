Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
Внаслідок атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку загинула одна особа, ще постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Близько 16 людей госпіталізували до лікарні.
Внаслідок обстрілу в Кременчуці пошкоджено навколишні будівлі. Завтра, 23 вересня, в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти та зафіксує всі пошкодження.
– Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів, – зазначають у Полтавській ОВА.
РФ хоче збільшити витрати на оборону в 2024 році
РФ планує значно збільшити витрати на оборону наступного року, оскільки російське вторгнення в Україну продовжує перебудовувати економіку країни і змінювати пріоритети фінансування.
Відповідно до проєкту бюджету, видатки на оборону Росії становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році порівняно з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.