Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни

23 Вересня, 0:23

Внаслідок атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей

Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку загинула одна особа, ще постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Близько 16 людей госпіталізували до лікарні.

Внаслідок обстрілу в Кременчуці пошкоджено навколишні будівлі. Завтра, 23 вересня, в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти та зафіксує всі пошкодження.