Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Україна Live
Live
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни

Ключові події
00:23
Внаслідок атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей
00:21
РФ хоче збільшити витрати на оборону в 2024 році
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
23 Вересня, 0:23

Внаслідок атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей

Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку загинула одна особа, ще постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Близько 16 людей госпіталізували до лікарні.

Внаслідок обстрілу в Кременчуці пошкоджено навколишні будівлі. Завтра, 23 вересня, в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти та зафіксує всі пошкодження.

– Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів, – зазначають у Полтавській ОВА.

23 Вересня, 0:21

РФ хоче збільшити витрати на оборону в 2024 році

РФ планує значно збільшити витрати на оборону наступного року, оскільки російське вторгнення в Україну продовжує перебудовувати економіку країни і змінювати пріоритети фінансування.

Відповідно до проєкту бюджету, видатки на оборону Росії становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році порівняно з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

обвал рубля, рубль долар

Фото: Depositphotos

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 22.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі, обстріл Кременчука і Херсону: 577-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь