”Крабова пастка”: Сили спеціальних операцій розповіли деталі удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі
Сили спеціальних операцій (ССО) провели кропітку і зухвалу операцію, яка дозволила вчасно та точно завдати удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі.
Про це повідомила пресслужба ССО ЗСУ.
Так, удар по будівлі ЧФ РФ завдали саме у той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту.
Спецпризначенці передали дані Повітряним силам ЗСУ для завдання удару.
У ССО пообіцяли згодом повідомити більше деталей спецоперації, проте є результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад Чорноморського флоту.
Нагадаємо, що вранці 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти спробували створити димову завісу, проте це не завадило ракетам влучити у будівлю штабу ЧФ РФ. Місцева російська влада близько 13:20 підтвердила приліт по штабу Чорноморського флоту. До місця влучання приїхало з десяток машин швидкої допомоги.
Згодом з’явились відео пожежі у штабі ЧФ РФ – будівля отримала значні пошкодження.
За попередньою інформацією, удари по російському штабу морського командування здійснили ракетою Storm Shadow або її французьким аналогом Scalp.
Фото: Кримський вітер