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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

”Крабова пастка”: Сили спеціальних операцій розповіли деталі удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі

ЧФ РФ у Севатополі

Сили спеціальних операцій (ССО) провели кропітку і зухвалу операцію, яка дозволила вчасно та точно завдати удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі.

Про це повідомила пресслужба ССО ЗСУ.

Так, удар по будівлі ЧФ РФ завдали саме у той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту.

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Спецпризначенці передали дані Повітряним силам ЗСУ для завдання удару.

У ССО пообіцяли згодом повідомити більше деталей спецоперації, проте є результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад Чорноморського флоту.

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Нагадаємо, що вранці 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти спробували створити димову завісу, проте це не завадило ракетам влучити у будівлю штабу ЧФ РФ. Місцева російська влада близько 13:20 підтвердила приліт по штабу Чорноморського флоту. До місця влучання приїхало з десяток машин швидкої допомоги.

Згодом з’явились відео пожежі у штабі ЧФ РФ – будівля отримала значні пошкодження.

За попередньою інформацією, удари по російському штабу морського командування здійснили ракетою Storm Shadow або її французьким аналогом Scalp.

Фото: Кримський вітер

Війна в Україні, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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