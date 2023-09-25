Комбінована атака РФ, вибухи в Одесі та Кривому Розі: 579-й день війни
У Кривому Розі повідомляють про вибухи
Вночі 25 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.
Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.
В Одесі пролунали повторні вибухи
Повітряні сили ЗСУ повідомили пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку Одеської області.
На Одещині пролунали вибухи
У ніч на 25 вересня в Одесі та області пролунали вибухи.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів не знімати роботу протиповітряної оборони.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з Чорного моря.
Також російські окупанти запустили БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси.
Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски Калібрів з Чорного моря
У Севастополі пролунали вибухи
В тимчасово окупованому Севастополі ввечері 24 вересня пролунали вибухи, місцеві жителі кажуть про роботу ППО.
Крім того, в Telegram-каналах повідомляють також про нібито роботу систем протиповітряної оборони загарбників в районі мису Фіолент та Балаклави.
Росія атакувала Херсон й Антонівку авіабомбами
У неділю, 24 вересня, близько 21:00 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по Херсону, ще два – по Антонівці.
Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк