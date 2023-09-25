Комбінована атака РФ, вибухи в Одесі та Кривому Розі: 579-й день війни

24 Вересня, 23:57

Росія атакувала Херсон й Антонівку авіабомбами

У неділю, 24 вересня, близько 21:00 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по Херсону, ще два – по Антонівці.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.