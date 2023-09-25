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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Комбінована атака РФ, вибухи в Одесі та Кривому Розі: 579-й день війни

579-й день війни в Україні
25 Вересня, 1:06

У Кривому Розі повідомляють про вибухи

Вночі 25 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.

25 Вересня, 0:52

В Одесі пролунали повторні вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомили пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку Одеської області.

25 Вересня, 0:34

Україну охопила повітряна тривога, на Заході – ракетна небезпека

Війна в Україні – день 579 – новини України під час війни онлайн

25 Вересня, 0:25

На Одещині пролунали вибухи

У ніч на 25 вересня в Одесі та області пролунали вибухи.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів не знімати роботу протиповітряної оборони.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з Чорного моря.

Також російські окупанти запустили БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси.

25 Вересня, 0:01

Повітряні сили повідомили про ймовірні пуски Калібрів з Чорного моря

25 Вересня, 0:00

У Севастополі пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Севастополі ввечері 24 вересня пролунали вибухи, місцеві жителі кажуть про роботу ППО.

Крім того, в Telegram-каналах повідомляють також про нібито роботу систем протиповітряної оборони загарбників в районі мису Фіолент та Балаклави.

24 Вересня, 23:57

Росія атакувала Херсон й Антонівку авіабомбами

У неділю, 24 вересня, близько 21:00 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по Херсону, ще два – по Антонівці.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

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