Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі

Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі

Біля села Стримба Надвірнянської громади Івано-Франківської області стався вибух.

 У МВС України повідомили, що стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

Зараз дивляться

Оновлено о 21.53. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, серед них – 2 дітей.

– Поблизу с. Стримба Надвірнянського району в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м, – повідомляє МВС України.

Роботи завершено. На місці чергують рятувальники.

Оновлено о 18.48. О 17:54 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок вибуху нафтопроводу.

– Ліквідовано пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв.м та допоміжної споруди на площі 20 м кв, – йдеться у повідомленні.

Постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Фото: ДСНС України
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі

До речі, 22 вересня, в Івано-Франківську зчинилася масова бійка між чоловіками, яких довелося вгамовувати правоохоронцям.

Фото: скрін з відео

Фото: ДСНС
Івано-Франківськ, Вибух, нафта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни вночі та зранку атакували Херсон: поранено 6 людей, обстріли тривають
херсон
Росіяни завдали ударів ракетами С-300 за межами Харкова
вибух дим
Три прильоти: у Харкові ракети С-300 влучили по території підприємства
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії
Дрон-камікадзе, Shahed
Б’ють балістикою: у Запоріжжі пролунали звуки вибухів
ППО, ракета, ракети

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
⚡️Рф скинула авіаюомюи на Херсон | В Київ прибули 27 дипломатів | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь