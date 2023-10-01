Під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід: вирувала пожежа, є постраждалі

Біля села Стримба Надвірнянської громади Івано-Франківської області стався вибух.

У МВС України повідомили, що стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

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Оновлено о 21.53. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, серед них – 2 дітей.

– Поблизу с. Стримба Надвірнянського району в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м, – повідомляє МВС України.

Роботи завершено. На місці чергують рятувальники.

Оновлено о 18.48. О 17:54 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок вибуху нафтопроводу.

– Ліквідовано пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв.м та допоміжної споруди на площі 20 м кв, – йдеться у повідомленні.

Постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

До речі, 22 вересня, в Івано-Франківську зчинилася масова бійка між чоловіками, яких довелося вгамовувати правоохоронцям.

Фото: скрін з відео

Фото : ДСНС

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