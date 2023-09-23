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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників

У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників

Учора, 22 вересня, в Івано-Франківську зчинилася масова бійка між чоловіками, яких довелося вгамовувати правоохоронцям

Поліція Івано-Франківської області повідомила, що тривожний сигнал про сутичку надійшов від небайдужих громадян, які і викликали правоохоронців.

Поліціянти оперативно прибули на місце події та припинили бійку. Деталі і причини конфлікту зараз встановлюються.

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Найбільш активних учасників бійки доставили до відділку для встановлення особистих даних та з’ясування обставин. Після проведення першочергової перевірки їхнім діям нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у березні цього року поліція затримала двох адміністраторів каналів субкультури Редан, які планували організувати бійку підлітків у Дарницькому районі Києва. Аби попередити конфлікт і бійку поліцейські оперативно встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Фото: скриншот: відео Ростислава Шпука

Івано-Франківськ, Київ, Поліція
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