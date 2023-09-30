Валит черный дым: под Ивано-Франковском прогремел взрыв

Возле села Стрымба Надворнянской общины Ивано-Франковской области произошел взрыв. Над селом поднимается густой черный дым.

В МВД Украины сообщили, что произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением, с распространением огня на частный дом.

По предварительной информации пострадали 3 человека.

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Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают необходимые службы.

К слову, вчера, 22 сентября, в Ивано-Франковске произошла массовая драка между мужчинами, которых пришлось успокаивать правоохранителям.

Фото: скрин с видео

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