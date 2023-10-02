СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отримати розвіддані про безпілотники ЗСУ

Співробітники СБУ успішно провели складну спецоперацію в Києві, яка завершилася затриманням агента ФСБ. Його наміром був вступ до школи Армії дронів з метою отримання розвідданих щодо спецпідрозділів Збройних сил і Служби безпеки України, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожий агент відповідне завдання отримав від свого російського “куратора” наприкінці літа цього року. Після зарахування до закладу Армії дронів, він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де навчають курсантів управляти ударними й розвідувальними безпілотниками.

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Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БпЛА та їхніх дронів.

– За наявними даними, окупанти готувалися використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки. Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва та як пересічний житель фіксував локації українських захисників на території міста, – йдеться у повідомленні.

У разі успішного виконання ворожих завдань російські загарбники “гарантували” своєму агенту грошову винагороду, яка мала надійти на його банківську картку.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника та затримали його на гарячому під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів.

Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, житель Чернігівської області, який ще під час окупації частини регіону потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські погляди, збирав для ворога розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та критичну інфраструктуру у прикордонні.

Джерело : СБУ

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