На Львівщині сталася смертельна ДТП: серед постраждалих може бути ексголова МЗС Грузії

Напередодні близько 16:10 на трасі Львів-Чоп неподалік міста Буськ Золочівського району Львівської області сталася смертельна ДТП.

За попередньою інформацією від правоохоронців, зіткнулись автомобілі Hyundai Accent, яким керувала 53-річна жителька міста Київ та Audi під керуванням 36-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення водійка Hyundai Accent від отриманих травм померла на місці ДТП. Водій та пасажирка Audi, 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували.

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За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відділу відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Канал 24 із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що іноземкою із Audi є колишня голова МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі. З 2017 року вона очолює Антикорупційну ініціативу Європейського Союзу в Україні.

22 вересня в селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області сталася ДТП, в якій працівник Нацполіції поза службою насмерть збив 16-річного підлітка.

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