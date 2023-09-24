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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

На Івано-Франківщині поліцейський насмерть збив підлітка

На Івано-Франківщині поліцейський насмерть збив підлітка
Фото: Depositphotos

На Прикарпатті працівник Нацполіції поза службою насмерть збив підлітка. Триває розслідування.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області, ДТП трапилося близько 22:20 у п’ятницю, 22 вересня, в селі Ценява Коломийського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець помер.

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На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Експертиза засвідчила, що водій був тверезим.

Слідчий підрозділ ДБР розпочав кримінальне провадження. Крім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані у ДБР.

Нагадаємо, 16 серпня 2023 року у місті Білгород-Дністровський в Одеській області поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця трагедії.

Вранці 25 червня у Кіровоградській області нетверезий поліцейський посадив у легковик сімох випускників. Дорогою водій утратив керування й автомобіль вилетів з дороги в кювет. У ДТП загинули троє 17-річних дівчат.

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ДБР, ДТП, поліцейський
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