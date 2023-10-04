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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – п’ятеро українців

Аварія автобуса у Венеції

Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади, впав із 30-метрової висоти та загорівся.

Щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей, загинули.

Ще 18 людей дістали поранення. Зокрема, п’ятеро з них – у важкому стані.

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Оновлено. Наразі відомо, що в аварії загинули п’ятеро та дістали травми троє українців (місцеві ЗМІ, зокрема, повідомляли про поранення чотирирічної дівчинки та 50-річної жінки).

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

– Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою.

Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв’язок із родичами, – повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За попередніми даними, автобус, що віз туристів, пробив шлагбаум, впав біля залізничних колій та загорівся.

Міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі зауважує, що на швидкість поширення вогню вплинуло те, що автобус працював на метані.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро наказав негайно оголосити жалобу, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули в автобусі.

– Величезна трагедія. Апокаліптична сцена, бракує слів… – зазначив Луїджі Бруньяро.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття з приводу аварії, що сталася в Местре:

– Загиблі, їхні сім’ї та друзі – у наших думках.

Слова співчуття сім’ям загиблих і постраждалих у серйозній аварії в Местре висловила й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Luigi Brugnaro

Аварія, Венеція, ДТП
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