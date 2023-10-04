Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – п’ятеро українців

Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади, впав із 30-метрової висоти та загорівся.

Щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей, загинули.

Ще 18 людей дістали поранення. Зокрема, п’ятеро з них – у важкому стані.

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Оновлено. Наразі відомо, що в аварії загинули п’ятеро та дістали травми троє українців (місцеві ЗМІ, зокрема, повідомляли про поранення чотирирічної дівчинки та 50-річної жінки).

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

– Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв’язок із родичами, – повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Ad occhio mi pare che quel guard rail arrugginito non reggerebbe neanche una bici #Mestre pic.twitter.com/kpCgp3wsAD — Sarx88 (@Sarx88) October 3, 2023

За попередніми даними, автобус, що віз туристів, пробив шлагбаум, впав біля залізничних колій та загорівся.

Міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі зауважує, що на швидкість поширення вогню вплинуло те, що автобус працював на метані.

#Mestre Pullman precipitato da cavalcavia: massiccia risposta dei mezzi di soccorso pic.twitter.com/FDtZffDMZR — Local Team (@localteamit) October 3, 2023

Мер Венеції Луїджі Бруньяро наказав негайно оголосити жалобу, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули в автобусі.

– Величезна трагедія. Апокаліптична сцена, бракує слів… – зазначив Луїджі Бруньяро.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття з приводу аварії, що сталася в Местре:

– Загиблі, їхні сім’ї та друзі – у наших думках.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023

Слова співчуття сім’ям загиблих і постраждалих у серйозній аварії в Местре висловила й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2023

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Luigi Brugnaro

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