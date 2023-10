Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – п’ятеро українців

Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади, впав із 30-метрової висоти та загорівся.

Щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей, загинули.

Ще 18 людей дістали поранення. Зокрема, п’ятеро з них – у важкому стані.

Оновлено. Наразі відомо, що в аварії загинули п’ятеро та дістали травми троє українців (місцеві ЗМІ, зокрема, повідомляли про поранення чотирирічної дівчинки та 50-річної жінки).

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

Ad occhio mi pare che quel guard rail arrugginito non reggerebbe neanche una bici #Mestre pic.twitter.com/kpCgp3wsAD

За попередніми даними, автобус, що віз туристів, пробив шлагбаум, впав біля залізничних колій та загорівся.

Міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі зауважує, що на швидкість поширення вогню вплинуло те, що автобус працював на метані.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро наказав негайно оголосити жалобу, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули в автобусі.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття з приводу аварії, що сталася в Местре:

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023