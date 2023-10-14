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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Очільник МВА про штурми Авдіївки: Окупанти визначили новий дедлайн для захоплення Донеччини

Місто Авдіївка
Фото: УНІАН

Окупаційні війська РФ визначили для себе чергову дату (так званий дедлайн) повного захоплення Донецької області. Тепер це 31 грудня 2023 року. Саме з цим пов’язані інтенсивні штурми міста Авдіївка.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо.

– Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінкордони Донецької області, – наголосив він.

За словами Барабаша, окупанти розуміють, якщо їм вдасться захопити “висоту Авдіївки”, то буде простіше просуватися до Покровська і далі. І саме тому це місто для агресора “вкрай важливе”.

Зараз дивляться

Барабаш нагадав, що окупантам потрібна хоча б якась “перемога” на фронті. І для цього вони обрали Авдіївку, яку не могли захопити з 2014 року.

В районі міста протягом останніх днів тривають запеклі бої, ворог кинув дуже багато сил на штурми, намагається оточити населений пункт.

Крім того, окупанти стирають Авдіївку з лиця землі, завдаючи по місту авіаракетних та артилерійських ударів.

За даними Барабаша, попередньо за чотири доби окупанти “втратили близько 3 тис. особового складу тільки на нашому напрямку”.

– Чи прорвали вони десь лінію оборони? Не прорвали! Лінія оборони як трималась, так і тримається. Жодної стратегічної висоти їм не вдалося взяти, – наголосив він.

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Чим стратегічно важлива Авдіївка

Як пояснив Барабаш, для українських військових Авдіївка – це стратегічна висота. Місто розташоване близько до тимчасово окупованого Донецька.

– Між крайніми вулицями Авдіївки та Донецька трохи більше від 6 км… Уся Авдіївка і більшість територій навколо – це панівні висоти, саме тому для нас це важливо, – розповів керівник МВА.

А російські війська хочуть захопити ці висоти і не дати ЗСУ можливості контролювати важливу ділянку фронту біля Донецька (йдеться про понад 50 км лінії фронту).

Ще одна задача окупантів – “скувати” українські підрозділи на Авдіївському напрямку й не дати можливості перекинути наші сили на інші ділянки фронту.

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Очільник МВА про штурми Авдіївки: Окупанти визначили новий дедлайн для захоплення Донеччини

Джерело: Українське радіо

Авдіївка, Війна в Україні, Російська агресія
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