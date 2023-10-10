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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чорне море має залишатися відкритим, а не контролюватися окремими країнами – Йоганніс

Клаус Йоганніс, президент Румунії
Фото: Офіс президента

Чорне море має бути відкритим для всіх держав, а не контролюватися якоюсь однією стороною, як це намагається робити країна-агресор РФ.

На цьому наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він нагадав, що Румунія є чорноморською державою і членом НАТО. Вона посилює східний фланг військового блоку, а тому має “найбільші гарантії безпеки за всю свою історію”.

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Водночас, за словами Йоганніса, “східний фланг НАТО потребує посилення й надалі”. А для цього потрібно “приділяти належну увагу Чорному морю”.

Йоганніс уточнив, що питання співпраці в Чорноморському регіоні обговорювалося як у рамках НАТО, так і сьогодні на зустрічі з Володимиром Зеленським.

– Ми вважаємо важливим, щоб Чорне море залишилося відкритим морем, не контролювалося тими чи іншими державами. Було відкрите всім, хто має вихід до Чорного моря, щоб використовувати його, як це зазначено в міжнародних договорах, – наголосив президент Румунії.

Він додав, що РФ розв’язала незаконну і несправедливу війну в Чорноморському регіоні. А тому Румунія зацікавлена в спільному посиленні безпеки.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Клаус Йоганніс, НАТО, Російська агресія, Румунія, Чорне море
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