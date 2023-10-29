Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Дорогою ціною. Головні факти про звільнення України від нацистських загарбників
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Україна перевела годинники – точний київський час
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
”Путін помер”: що не так із новиною про “смерть” очільника Кремля
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.10.2023

DeepStateMap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта бойових дій на 29 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зруйновані будинки: у Новобериславі зафіксовано чотири прильоти КАБів
Обстріл Новоберислава 29 жовтня 2023
Карта бойових дій на 29 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Мінус ще 660 окупантів та по вісім танків та артсистем: втрати РФ на 29 жовтня
Знищена техніка Росії
ППО знищила всі 5 випущених росіянами Шахедів – Генштаб
ППО війна
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Більше жодних табу: Україна готується запровадити сексуальну освіту в школах
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.10.2023
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.10.2023
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.10.2023
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 29.10.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь