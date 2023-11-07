У Київській області чути вибухи: що відомо

У Броварах Київської області очевидці близько 13:12 чули гучний вибух, попри те, що не було оголошення повітряної тривоги.

Незадовго до цього у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що у Вишгородському районі може бути гучно через роботу саперів, які знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

– Зберігайте спокій – роботи планові, – заспокоїли в ОВА.

Зараз дивляться

У Київській області триває розмінування територій, нещасні випадки з підривом людей на мінах – непоодинокі.

Зокрема, місяць тому у селі Макарів на протитанковій міні, залишеній російськими окупантами, підірвалася аварійна бригада ремонту електромереж.

Один з трьох електриків дістав тяжкі поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-гу добу.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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